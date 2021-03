Triecon anuncia processo seletivo para rodoviários em Barra Mansa

Matéria publicada em 16 de março de 2021, 10:35 horas

Desde ontem, rodoviários decretaram greve reivindicando pagamento de 40% dos salários de fevereiro

Barra Mansa – A Triecon que integra o Consórcio Barra Mansa, responsável pela operação do transporte público municipal na cidade, lançou na manhã desta terça-feira, 16, processo seletivo para contratação de rodoviários. A medida foi tomada após decisão de trabalhadores que permanecem em greve se recusando a cumprir a ordem judicial que determinou, na noite da segunda-feira (15), que fosse garantida a circulação de parte da frota. A categoria reivindica o pagamento de 40% referente aos salários de fevereiro.

A ordem judicial foi para que a empresa e o Sindicato dos Rodoviários de Barra Mansa garantissem 70% da frota nas ruas, no horário entre 5 e 20 horas, e de 50% no restante do dia. Segundo a decisão, a multa diária estabelecida para o sindicato é de R$ 30 mil por dia em caso de descumprimento. A entidade afirma, no entanto, que não organizou a greve, sendo iniciativa própria dos trabalhadores, e que não conseguiu convencê-los a retornar ao trabalho.

O consórcio Triecon atua em 22 linhas e conta com 110 motoristas e 42 cobradores. Para se inscrever no processo seletivo, os rodoviários devem enviar currículo para o e-mail [email protected] ou [email protected]. É possível também entregar o currículo na portaria da empresa, que fica na Rua Antônio Graciano da Rocha, 1.140, na Vila Maria.