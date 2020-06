Trio é preso com drogas e mudas de maconha em Barra Mansa

Matéria publicada em 27 de junho de 2020, 08:57 horas

Barra Mansa – Uma ação dos agentes do Serviço de Inteligência (P2), do 28 Batalhão da PM, resultou na prisão de três pessoas suspeitas de tráfico de drogas em Barra Mansa. O flagrante foi na noite dessa sexta-feira, dia 26, na Rua João Xavier Itaboraí, no bairro Boa Vista.

Um dos suspeitos foi uma jovem grávida, de 18 anos. Ela passou mal e foi socorrida num hospital da cidade, antes de ser levada, junto com os outros dois comparsas para a 90 DP (Barra Mansa), onde foram indiciados por tráfico de drogas.

No local do flagrante foram apreendidas 143 trouxinhas de maconha, 80 pinos de cocaína, 1000 pinos vazios para acondicionar cocaína, dois celulares, balança digital e dois vasos com mudas de maconha. O material apreendido também foi levado para a delegacia da cidade.