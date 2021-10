Troca de tiros termina com um morto e dois feridos na Vila Elmira

Matéria publicada em 27 de outubro de 2021, 08:01 horas

Barra Mansa – Thiago de Almeida Rocha, de 26 anos, morreu durante troca de tiros com policiais militares na noite dessa terça-feira, 26. No confronto, que ocorreu no bairro Vila Elmira, dois outros suspeitos, com idades de 26 e 18 anos, também ficaram feridos e foram levados para a Santa Casa de Misericórdia.

Policiais foram ao local averiguar denúncia sobre a presença de traficantes oriundos de Resende e, segundo boletim de ocorrência, os agentes foram recebidos a tiros e revidaram os disparos. Durante a ação foram apreendidos uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38, ambos municiados, além de um rádio de comunicação e de uma quantidade de drogas. (Foto: Polícia Militar)