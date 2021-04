Matéria publicada em 1 de abril de 2021, 12:24 horas

Angra dos Reis – Equipes da Secretaria Executiva de Segurança Pública, com o apoio do 33º Batalhão de Polícia Militar, flagraram turistas paulistas, em dois ônibus de viagens não autorizados, chegando à Praia do Laboratório, conhecida por suas águas quentes, devido à proximidade com as usinas.

A denúncia foi feita aos agentes da Turisangra. Os veículos foram encontrados em um posto de gasolina do Frade e os motoristas da empresa informaram que saíram da capital paulista para passar o dia em Angra, o que caracteriza turismo ‘day use’, o que por decreto municipal está proibido até o dia 5 de abril. Eles foram autuados pela Vigilância Sanitária, com base na infração sanitária, do Artigo 10, inciso XXIX, da lei federal 6437/1977, combinado com o Art 4, inciso II, do decreto Municipal 12.007/2021.

No mesmo local, agentes encontraram ainda, em uma área de mata, um depósito de materiais alocados de forma irregular em área pública, com artigos que servem de atrativos para turistas. Caiaques, cadeiras de praia, guarda-sol e materiais de cozinha foram apreendidos e levados para o depósito municipal. Na mesma ação, um estabelecimento foi autuado por dar suporte a turistas ilegais e não possuir alvará de funcionamento. Fiscais da Postura multaram e determinaram o encerramento das atividades.

Denúncias sobre o descumprimento dos decretos podem ser feitos pelo telefone (24) 3365-3254, que também funciona como WhatsApp.