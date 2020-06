Tutuca anuncia que o projeto da ‘Lei do Aço’ será votado na próxima terça-feira

Matéria publicada em 19 de junho de 2020, 16:56 horas

Iniciativa pretende garantir condições de concorrência do estado do Rio com Minas e São Paulo na produção da cadeia do aço

Volta Redonda e Rio – O deputado estadual Gustavo Tutuca anunciou nesta quinta-feira, 18/06, que o Projeto de Lei 1524/2020 será votado na próxima terça-feira. O anúncio foi feito em uma Live nas suas redes sociais.

O projeto, segundo o deputado, tem a intenção de igualar as condições fiscais e tributárias do estado do Rio com os estados vizinhos, garantindo condições para atração de empresas de produção e transformação do aço.

– Hoje, o aço produzido no estado do Rio é levado para estados vizinhos para ser beneficiado e retorna para o nosso estado como produto já acabado. Toda esta logística é mais barata hoje do que beneficiar o aço dentro do nosso estado. Com o PL do Aço, vamos mudar esta realidade.

Segundo o deputado, a correção desta defasagem deve gerar cerca 4 mil empregos diretos com a atração de novas empresas da cadeia do aço e ampliação das empresas já existentes.

– A expectativa é que sejam gerados, só na região de Volta Redonda, Piraí, Pinheiral, Barra do Piraí e outros municípios da região, 4 mil empregos diretos com empresas que já demonstraram interesse em transferir para o nosso estado após a correção desta incoerência fiscal e tributária.