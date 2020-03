UGB/Ferp antecipa férias escolares de 16 a 30 de março

Matéria publicada em 14 de março de 2020, 10:43 horas

Volta Redonda- O Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB) emitiu um comunicado na manhã deste sábado (14) informando que em decorrência do decreto estadual, referente às medidas de enfrentamento ao coronavírus decidiu antecipar as férias escolares previstas para mês de julho.

Desta forma, no período de 16 a 30 de março de 2020 ficam suspensas todas as atividades escolares no âmbito institucional abrangendo o CAP, a graduação e a pós-graduação.

Em relação as atividades administrativas, O UGB disse em comunicado, que haverá orientação específica em breve. A medida poderá ser ajustada de acordo com as orientações dos entes públicos, ficando no site da instituição e redes sociais institucionais, os canais oficiais de comunicação.