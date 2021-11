Um paraquedista morre e outro fica ferido em acidente em Resende

Matéria publicada em 14 de novembro de 2021, 08:15 horas

Resende – Um paraquedista militar morreu e outro ficou gravemente ferido, após seus equipamentos se enroscarem e caírem de um altura de aproximadamente 35 metros, segundo o Corpo de Bombeiros. O acidente foi na tarde desse sábado, dia 13, em Resende, pouco antes do pouso.

De acordo com o JORNAL O DIA, os dois paraquedistas foram socorridos no Hospital de Emergência de Resende, onde o capitão de Dobragem Manutenção de Paraquedas e Suprimentos pelo Ar, Erick Nascimento de Souza, de 35 anos, que era natural do Pará, e se formou em 2008, no Rio de Janeiro. Ele deixa mulher e um filho.

A outra vítima, foi major militar Francisco Damião Viera Neto, da Companhia de Engenheira de Combate da Paraquedista, fraturou o fêmur e tornozelo. O militar foi submetido a uma cirurgia.

O Batalhão DOMPSA lamentou o ocorrido e se colocou à disposição dos amigos e familiares. Disse também que a atividade, da qual os militares participavam, era de caráter civil e coordenada pelo Clube de Paraquedismo de Resende, portanto, sem relação com treinamento militar.