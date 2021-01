Um total de 203 indígenas foram confirmados com Covid-19 em Angra dos Reis

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2021, 10:22 horas

Angra dos Reis- A prefeitura de Angra dos Reis através do seu boletim epidemiológico divulgado na terça-feira, 05, informou que um total de 203 indígenas do município foram confirmados com covid- 19 até o momento.

Segundo o mesmo boletim, há um total de 200 índios recuperados da doença, existem dois casos suspeitos em análise e foi registrado um óbito.

De acordo com a assessoria de comunicação de Angra dos Reis, a aldeia indígena é acompanhada pelo Departamento de Saúde Coletiva do município, através de uma unidade de saúde que fica na aldeia, para realizar o acompanhamento e todos os procedimentos de saúde junto aos indígenas.

Ressaltando que em todos os boletins epidemiológicos da prefeitura são divulgados os casos específicos da aldeia relacionados ao covid-19.