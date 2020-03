Uso de celular em vias públicas exige cuidados

Matéria publicada em 8 de março de 2020, 09:34 horas

Volta Redonda e Barra Mansa- Crimes ainda considerados subnotificados, quando muitas vítimas deixam de registrar a ocorrência na delegacia, os roubos e furtos de aparelhos celulares se mantêm em alta nas duas maiores cidades do Sul Fluminense. Em janeiro, pelo menos 27 pessoas foram alvos de ladrões e assaltantes que levaram os cada vez mais cobiçados telefones móveis. No primeiro mês de janeiro, foram 10 roubos e seis furtos de celular em Volta Redonda, além de quatro roubos e sete furtos em Barra Mansa.

Os números tem mantido certa constância em relação aos últimos anos, o que por si só levanta a preocupação com os casos deste tipo. De acordo com a Polícia Militar, um dos problemas é realmente a subnotificação do crime. “É preciso que o cidadão vítima deste tipo de ação vá até a delegacia e faça o registro. Pedimos que as vítimas passem as características dos criminosos, o local do crime e o tipo de aparelho levado. Isso ajuda muito”, afirmou um policial ao DIÁRIO DO VALE.

O policial está certo, pois foi a partir de uma série de denúncias que uma operação terminou com a prisão de um suspeito que agia na Ponte Mauá, em Barra Mansa. Detalhe: a Polícia Militar conseguiu prender o suspeito instantes depois dele ter roubado duas pessoas. O comparsa se jogou no Rio Paraíba para não ser preso, mas os PMs ainda conseguiram apreender um revólver que foi usado no crime. “As vítimas não podem achar que o roubo de celular é um crime de menor potencial. Neste caso da Ponte Mauá, os bandidos estavam armados e estariam praticando roubos de maneira recorrente. Um celular pode valer até R$ 12 mil. Em média, vale R$ 800 ou R$ 1 mil”, disse o PM.

Em outro caso recente, o policial ressaltou que dois suspeitos de assalto foram detidos na 249, logo após terem roubado estudantes no bairro Conforto. “Eles ligaram para a polícia, passaram as características dos ladrões, como as roupas que usavam, e para onde tinham se dirigido. Da mesma maneira, informaram o tipo de aparelho roubado.

Com isso, a viatura rapidamente achou e confirmou serem os ladrões”, ressaltou o policial.

Seguro ainda é pouco utilizado

Pouca gente sabe e pouca gente usa, mas é possível fazer uso de seguro de celular. Válido, principalmente, para quem tem aparelhos dos mais caros. De acordo com o corretor de seguro Oscavo Sérgio Carvalho, dono de uma corretora no Bairro Jardim Paraíba, o seguro de celular ainda tenha um índice bem baixo no Brasil e na região.

– Com o aumento a cada ano da segurança de localização dos aparelhos modernos, muitos usuários não acham necessário fazer um seguro de seu celular. Já outros usuários desconhecem a cobertura de roubo e furto dos aparelhos celulares oferecidas pelas seguradoras. E alguns nem tem conhecimento da existência de um seguro para celular – destaca.

Em relação ao perfil de quem busca está modalidade de seguro, o corretor Sérgio explica que geralmente são clientes com um poder aquisitivo mais alto e com conhecimento de garantia de seu patrimônio, além de usuários que possuem celulares caros avaliados acima de R$ 2 mil. “Hoje em dia é possível encontrar celulares até no valor de R$ 12 mil”, diz.

Para Ana Paula, gerente de uma loja de revenda de celulares na Amaral Peixoto, o seguro de celular ainda é pouco procurado em sua loja. “Acredito que as pessoas têm ciência desta importância e necessidade, mais não se interessam muito em fazer um seguro para não onerar ainda mais as despesas com o aparelho. Sempre oferecemos este serviço, onde trabalhamos em parceria com uma seguradora, mas geralmente quem faz são aqueles clientes que adquiram aparelhos mais caros”, diz.

Cuidados podem evitar o roubo

As forças de segurança apontam algumas dicas para evitar a ação de ladrões. A primeira é que o cidadão tenha atenção ao manusear o celular em vias públicas, que não se distraia na conversa. Para isso, vem outra dica: “Que só use o telefone na rua em casos de necessidade. A conversa com familiares e amigos pode esperar um pouco”, disse o policial.

Da mesma maneira, colocar a bolsa sempre em lugar visível, para evitar furtos. Evitar colocar o celular no bolso de trás também pode ajudar a evitar o furto.