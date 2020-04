Uso de máscara será obrigatório em Pinheiral

Matéria publicada em 27 de abril de 2020, 18:33 horas

Pinheiral – O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, emitiu hoje (27) dois novos decretos, tendo em vista, a pandemia do novo coronavírus (covid-19). O decreto nº 2.826 é sobre a obrigatoriedade do uso de máscara no município.

Ele dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação decorrente do novo “coronavírus”, do regime de trabalho de servidor público e contratado. Nele é considerado, que na data de hoje foram contabilizados 63.584 infectados em todos os Estados do Brasil, com 4.300 mortes registradas no paí