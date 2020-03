Vacina da gripe vai priorizar idosos e profissionais da Saúde em Angra dos Reis

Angra dos Reis – A vacinação contra a gripe, iniciada nesta segunda-feira, 23, em Angra dos Reis, vai priorizar idosos e trabalhadores de saúde, que atuam na linha de frente do atendimento à população.A vacina vai estar disponível, das 9h às 16h, em unidades de saúde de todo o município que possuem sala de vacina. Seguindo as recomendações para que as aglomerações sejam evitadas, a Saúde organizou um esquema especial para a imunização dos idosos.

– Definimos que a vacina será oferecida com horários definidos por cada posto de saúde e que a equipe da unidade fará um esquema de hora marcada para idosos, com contato por telefone e livre demanda com fluxo orientado pelos profissionais. Para evitar um maior volume de pessoas, vamos também suspender, por 15 dias, as vacinas de rotina – explica a diretora de Saúde Coletiva, destacando que os usuários podem ligar para as unidades de saúde para tirar suas dúvidas

A decisão do Ministério da Saúde de priorizar a imunização dos idosos é uma medida para resguardar esse público, já que a vacina é uma proteção aos quadros de doenças respiratórias comuns. Outra preocupação é evitar que as pessoas acima de 60 anos, que são mais vulneráveis ao coronavírus, precisem fazer deslocamentos no período esperado de circulação mais intensa do vírus no país. Além disso, é uma forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem as influenzas na triagem e acelerarem o diagnóstico para a Covid 19.

Na segunda fase da campanha, que começa dia 16 de abril, entram os professores e profissionais das forças de segurança e salvamento, além dos doentes crônicos. A partir de 9 de maio, Dia D de vacinação, serão imunizadas as crianças de seis meses a menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), pessoas com mais de 55 anos, gestantes, mães no pós-parto (até 45 dias após o parto), população indígena e portadores de condições especiais. A campanha seguirá até o dia 23 de maio.