Vacinação contra influenza em Mangaratiba prioriza idosos

Matéria publicada em 22 de março de 2020, 12:34 horas

Mangaratiba – A Campanha de Vacinação contra Gripe (Influenza/H1N1), em Mangaratiba, será dividida em três etapas a partir desta segunda-feira, 23. Os idosos serão os primeiros a serem atendidos em suas próprias casas e não haverá vacinação nos postos de saúde. A Secretaria de Saúde de Mangaratiba reforçou o número de veículos e montou uma logística especial para atender todas as pessoas com mais de 60 anos. A imunização será de 15 dias para atender esse público alvo.

A Secretaria de Saúde vai vacinar todos os idosos cadastrados na base de dados do município. Mas, caso alguma pessoa com mais de 60 anos não receba a visita dos agentes de saúde dentro de 15 dias, um familiar ou vizinho pode procurar a unidade de saúde mais próxima e avisar ao agente que a imunização não foi realizada. Basta levar o nome completo do idoso, endereço e telefone de contato, para que o serviço possa ser agendado.

Depois da primeira etapa, só haverá vacinação nos dias 16/04 e 09/05. Até lá a Secretaria de Saúde irá divulgar como será feito o atendimento ao público-alvo restante, que é formado por: professores, doentes crônicos, profissionais das forças de segurança e salvamento, crianças de seis meses a menores de seis anos, grávidas, mães no pós-parto, pessoas com mais de 55 anos, indígenas e pessoas com deficiência.

Segundo o prefeito Alan Bombeiro, a atitude de antecipar a Campanha de Vacinação foi de grande importância. “Enquanto não se desenvolve uma vacina contra o COVID-19, a imunização contra a gripe pode ajudar a combater indiretamente a atual pandemia. Ela é fundamental para não sobrecarregar a rede de atendimento, facilitar os diagnósticos e reduzir complicações. Fiquem em casa e aguardem a chegada da equipe da Secretaria de Saúde”.