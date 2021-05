Vacinação na Ilha São João é ampliada para pessoas com comorbidades com 50 anos ou mais

Matéria publicada em 5 de maio de 2021, 10:13 horas

Volta Redonda- A secretaria municipal de saúde de Volta Redonda, informou que a vacinação desta quarta-feira, dia 5, no sistema drive-thru na Ilha São João, será estendida para pessoas com comorbidades com 50 anos ou mais.

Segundo a prefeitura, para serem imunizados, será exigido a apresentação de documento ou receita que comprove a condição, ressaltando que pessoas com comorbidades serão vacinadas apenas pelo sistema drive-thru.

2ª dose da CoronaVac esgotada

A secretaria de saúde informou que o estoque para segunda dose da vacina CoronaVac para pessoas com idade acima de 72 anos está esgotado temporariamente. E tão logo o município receba novas doses dessa vacina, será divulgada a nova data de vacinação nos canais oficiais da Prefeitura.

É importante frisar que todo o estoque da CoronaVac foi utilizado para atender às segundas doses que já tinham alcançado os 28 dias, assim será feito com as demais doses que chegarem ao município.

Veja a lista de comorbidades definida pelo Ministério da Saúde

– Anemia Falciforme

– Doenças cardíacas

– Hipertensão tipo 3 ou com lesão de órgão alvo

– Doenças pulmonares crônicas.

– Neoplasias em químio e/ou radioterapia

– Imunossuprimidos

– Doentes Renais

– Pessoas com deficiência intelectual ou motora graves

– Diabetes (todos)

– Obesidade com IMC > 40

– Asma grave

– Cirrose hepática

– Síndrome de Down

– Transtornos do Espectro Autista