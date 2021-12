Valença implanta sistema de Alvará Automatizado

Valença – A cidade aderiu o Alvará Automatizado, emitido via sistema integrador da Jucerja, com objetivo de facilitar a abertura de novas empresas. A modalidade dispensa alvarás e licenças para as atividades de baixo risco (Risco A) e a emissão de alvarás de forma automática, sem necessidade de análise humana, para as atividades de médio risco.

A implantação do sistema contou com consultoria do Sebrae Rio para implementar políticas públicas de desburocratização e fomento ao empreendedorismo. O prefeito Fernandinho Graça falou sobre a importância do sistema. “Está é mais uma etapa na desburocratização dos negócios na cidade”, disse.

O Alvará Automatizado é mais uma das ações capitaneadas pelo Comitê Gestor de Integração do Registro Empresarial – COGIRE, e que atende às premissas da Redesim (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios), trazendo para o empreendedor benefícios como trâmite especial e simplificado, unicidade de processo, redução de prazos, racionalização de procedimentos, dentre outros.

CCMEI

Valença também reconheceu o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI como documento único, capaz de comprovar a dispensa de alvará e licenças para todas as ocupações exercidas pelos Microempreendedores Individuais – “MEI” a custo zero.