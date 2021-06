Vassouras recebe prêmio pela promoção do turismo no estado

Matéria publicada em 1 de junho de 2021, 10:24 horas

Vassouras – Em cerimônia virtual, a prefeitura de Vassouras foi contemplada com o prêmio “Yedda Maria Teixeira 2021”, concedido pela Associação dos Embaixadores de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. O evento que contou com a participação do secretário municipal de Turismo, Wanderson Farias, foi conferido ao município pelos investimentos no setor.

“Nós estamos priorizando a segurança dos munícipes e turistas na retomada do turismo na cidade, e essa preocupação está sendo reconhecida pelas instituições e grupos influentes do setor no estado”, comentou o secretário.

O reconhecimento e o prêmio de primeiro lugar foram consequências das ações de promoção ao Turismo, principalmente no destaque ao respeito às medidas sanitárias, durante a pandemia.

O prefeito de Vassouras, Severino Dias, agradeceu a conquista e frisou que a cidade está pronta para a retomada do turismo pós-pandemia. “Investimos no turismo seguro e isso deixa a cidade preparada para receber e acolher os visitantes. Estou muito feliz pelo reconhecimento”, afirmou o prefeito.

Vale ressaltar que esse é o segundo prêmio que Vassouras recebe em menos de seis meses, no segmento turismo. No começo desse ano, a cidade venceu o “Prêmio CIETH”, também pela conduta referente aos protocolos de segurança contra a propagação da Covid-19.

A presidente do Conselho Municipal de Turismo, Adriana Lavinas, que é uma grande parceira do governo nas ações do seguimento, também comentou a conquista. “Vassouras ter recebido esses dois prêmios é um reconhecimento de que as ações e decisões tomadas na cidade estão no caminho certo”, disse.