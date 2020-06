Veículo cai de viaduto na Dutra, em Paracambi

Matéria publicada em 16 de junho de 2020, 09:03 horas

Motorista, de 37 anos, foi encaminhado para o Hospital Flávio Leal, em Piraí, consciente

Paracambi – Um acidente foi registrado na tarde de segunda-feira (15), em Paracambi. Um veículo, modelo VW/Gol, branco, caiu de um viaduto por volta das 16h na altura do km 218 da Dutra, próximo à localidade conhecida como Ponte Coberta.

Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal, o condutor, de 37 anos, era o único ocupante do veículo e seguia sentido São Paulo.

O motorista colidiu contra o guarda-corpo do viaduto sobre a pista de retorno, saiu da pista e caiu do viaduto. Após o acidente, o condutor foi encaminhado para o Hospital Flávio Leal, em Piraí, consciente.

De acordo com a PRF, chovia no momento do acidente. Não houve interdição ou congestionamento no trecho.