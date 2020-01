Veículo com carga superdimensionada passa pela Via Dutra no Sul Fluminense

Matéria publicada em 29 de janeiro de 2020, 11:52 horas

Sul Fluminense – Uma combinação de veículo para transporte de cargas superdimensionadas, conhecido também como linha de eixo, passa nesta quarta-feira (29) pela região Sul Fluminense, na Rodovia Presidente Dutra. A carga é uma peça para plataforma de exploração de petróleo e se trata de uma carga indivisível, com dimensões acima das cargas normais. O transporte saiu de São Paulo e tem como destino o Porto de Itaguaí. As informações são da Polícia Rodoviária Federal.

A peça pesa cerca de 182 toneladas e o conjunto total (veículo transportador + carga) pesa 311 toneladas, com mais de 52 metros de comprimento e mais de 8 metros de largura. Com isso, o veículo transita em velocidade reduzida, na máxima de 40 km/h, tomando totalmente a pista, deixando o trânsito, que segue atrás da carga lento. Devido ao caráter especial deste tipo de transporte, é necessário, além de um veículo específico para o transporte, a expedição de uma Autorização Especial de Trânsito (AET), pagamento de taxas específicas, escolta privada para sinalização e escolta da PRF.

Nesta quarta, foi iniciado o deslocamento no km 5 da Dutra no trecho de SP, em Queluz, por volta das 10h45. A previsão inicial é que o veículo passe pelo pedágio de Itatiaia por volta das 12 horas, realizando uma parada no km 311 da Dutra, no posto desativado de Penedo, em Itatiaia, para fazer fluir o trânsito e realização da refeição da equipe. Em seguida, será retomada a viagem.

Este tipo de transporte só pode circular do nascer ao pôr do sol. Em caso de chuva, o deslocamento é abortado, ficando a carga parada até que melhore o tempo. Caso ocorra chuva durante o trajeto, procura-se um lugar seguro e que comporte esse tipo de veículo para estacionar.

A descida da Serra das Araras é realizada após as 23h, sendo interditada a pista de subida para que a carga desça pela contramão, pois devido à configuração antiga da pista de descida – muito estreita e com curvas muita acentuadas – não é possível que este tipo de veículo siga por lá.