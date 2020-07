Vereador de Valença registra ocorrência contra pré-candidato por tentativa de compra de voto

Matéria publicada em 2 de julho de 2020, 15:50 horas

Parlamentar afirma que recebeu oferta de R$ 100 mil para rejeitar contas do atual prefeito e torná-lo inelegível

Valença – O vereador Dr. Saulo registrou queixa na 91ª DP (Valença) contra Fábio Ramos, pré-candidato a prefeito. Fábio teria feito a ele uma oferta de R$ 100 mil para que ele votasse pela rejeição das contas do atual prefeito, Luiz Fernando Furtado da Graça.

Em depoimento na delegacia, Dr. Saulo disse que, depois de ter sido abordado com a oferta, recebeu uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp, com um endereço no bairro Cruzeiro. Chegando lá, Fábio o teria abordado e dito que não havia conseguido sacar os R$ 100 mil, mas que tinha R$ 20 mil e entregaria o restante no dia seguinte.

Fábio também disse que o dinheiro estaria em outro carro, com Ciro Guimarães, e teria acenado para este último, dizendo “pega lá”. Nesse momento, Ciro teria pegado um envelope dentro do carro e nesse momento policiais civis chegaram ao local e apreenderam o envelope.

Dr. Saulo, então, iniciou a ocorrência, foi para a Câmara Municipal, onde votou “de forma desimpedida”, informando por escrito sua posição favorável às contas do prefeito, que foram aprovadas. Após a sessão, foi á Delegacia, onde prestou depoimento.

Em vídeo publicado na rede social Facebook, Fábio Ramos nega ter feito qualquer oferta a Dr. Saulo e afirma que “uma grande armação foi feita” no dia da votação. Ele também afirma que não tem que comprar voto e que faz a política da renovação, acrescentando que quer derrotar o atual prefeito nas urnas.