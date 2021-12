Vereador eleito presidente da Câmara assumirá interinamente prefeitura de Itatiaia

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2021, 08:10 horas

Thiago Rodrigues Moreira (DEM) foi eleito na noite desta quarta-feira, dia 15

Itatiaia – A Câmara Municipal tem novo presidente eleito, que também assume o cargo de prefeito interino, até eleição para escolha do chefe do Executivo, prevista para março do ano que vem. O comando do município está por conta do vereador Thiago Rodrigues Moreira (DEM), eleito pelos demais parlamentares, na noite desta quarta-feira, 15.

Também conhecido como Thiaguinho, o parlamentar está em seu primeiro mandato, tem 32 anos, nascido em Resende, cidade vizinha a Itatiaia. Thiaguinho foi eleito com 731 votos. O prefeito interino é solteiro e evangélico. Thiaguinho começou sua trajetória na vida pública aos 14 anos. Foi Guarda Mirim, lotado na telefonia da Câmara Municipal de Itatiaia, por quatro anos. Pouco depois trabalhou no gabinete, do então, vereador Eduardo Guedes o “Dudu”.

– Me comprometo lutar pelos direitos dos servidores, pela qualidade dos serviços prestados a nossa população que vive momentos de instabilidade por conta das mudanças políticas que ocorrem na nossa cidade. Vou continuar lutando contra as ideologias contrárias ao desenvolvimento da nossa cidade – ressaltou Thiaguinho.

Eleições

As eleições suplementares para a escolha do prefeito e o vice-prefeito de Itatiaia (RJ) estão marcadas para o dia 13 de março de 2022. A decisão foi tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ). Os partidos políticos e as coligações têm até o dia 4 de fevereiro de 2022 para solicitar o registro de candidatura.

O comando do município estava, desde o dia de junho, nas mãos do então presidente da Câmara Municipal, Silvano Rodrigues da Silva (PSC), que também acumulava a chefia do Executivo Municipal, de forma interina, após o também interino, Imberê Moreira Alves (PRTB), ter sido afastado do cargo por suspeita de improbidade administrativa.

Imberê foi afastado do cargo por conta da Operação do Ministério Público, Apanthropía, que apura fraudes na prefeitura de Itatiaia. “As investigações demonstraram que o prefeito interino aparelhou diversas secretarias do município, aumentando ainda mais o alcance da organização criminosa em questão, antes restrita à Secretaria de Saúde, para outras secretarias municipais […] Itatiaia atualmente é administrada por uma sólida estrutura criminosa instalada em diversas secretarias municipais, sendo raros os episódios em que o prefeito interino comparece à prefeitura”, explicou o MPRJ.

Troca

Imberê havia substituído Eduardo Guedes, o Dudu (PSC), que venceu a eleição para prefeito em 2020, mas teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e nem chegou a assumir o mandato.

Dudu foi eleito em 2016 e reeleito em 2020, mas tinha assumido o cargo de prefeito provisório em 6 de julho de 2016, a 89 dias antes de sua primeira vitória nas urnas. No entendimento do TSE, a reeleição em 2020 configurou um terceiro mandato consecutivo, o que é proibido.