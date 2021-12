Vereador voltarredondense Jari pode assumir vaga na Alerj

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2021, 06:13 horas

Volta Redonda – Devido ao resultado do julgamento realizado na noite desta terça (14) pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, o vereador Jari (PSB) será chamado assumir uma vaga de deputado estadual. Por maioria de votos, o TSE deferiu a candidatura do deputado estadual Rubens Bomtempo e ele vai assumir a prefeitura de Petrópolis, sendo considerado vencedor da eleição realizada no ano passado.

No dia 10 de dezembro, Jari havia declarado ao DIÁRIO DO VALE que, caso Bomtempo tivesse seu recurso aceito, ele reuniria seu grupo político para decidir se assume a cadeira de deputado estadual, licenciando-se do mandato de vereador. Caso o parlamentar decida ir para a Alerj, seu suplente, Raone Ferreira, assumirá uma cadeira de vereador.

O caminho natural, caso isso ocorra, é que Jari se candidate a deputado estadual em 2022.

A proclamação de resultado exibida no site do TSE:

“O Tribunal, por maioria, vencidos os Ministros Sérgio Banhos (Relator), Carlos Horbach e Edson Fachin, deu provimento ao agravo interno para dar provimento ao recurso especial eleitoral e deferir o registro de candidatura do agravante, eleito para o cargo de prefeito do Município de Petrópolis/RJ, determinando a imediata comunicação ao Tribunal Regional para, independentemente de publicação do acórdão, diplomar o eleito, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Acompanharam a divergência os Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Luís Roberto Barroso (Presidente). Redigirá o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Sérgio Banhos e Carlos Horbach”.