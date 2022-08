Vice-prefeita de Barra Mansa desiste de disputar vaga para Câmara dos Deputados

Matéria publicada em 17 de agosto de 2022, 10:09 horas

Barra Mansa – A vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, desistiu de disputar uma vaga para a Câmara dos Deputados. Ela iria concorrer pelo PSD e teria desistido justamente por discordar de algumas posições do partido, segundo informou a Revista “por Aqui”, na manhã desta quarta-feira. Detalhe: Fátima é é presidente do diretório municipal.

A professora e pastora Fátima Lima lançou a pré-candidatura no dia 17 de agosto. Ao fazer o anúncio, Fátima falou sobre sua trajetória pessoal, profissional e política, desde a infância com a família adotiva, passando pela carreira no magistério até quando se tornou vice-prefeita em 2016, cargo que exerce até hoje.