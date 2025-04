[ VÍDEO ] Grávida de sete meses cai ao proteger seu cão de pit monsters em Santos

Santos – Uma gestante de sete meses sofreu uma queda no meio da rua enquanto tentava proteger seu cão de dois pit monsters, em Santos, no litoral paulista, na última quinta-feira (24).

Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que Thayna Santos passeava com seu golden retriever, Aslan, pela Rua Doutor Aniz Tranjan, no bairro Castelo. Ao perceber a aproximação dos dois cães, ela se afasta para o meio da via.

Os pit monsters se aproximam, e Thayna tenta afastá-los usando a perna. Após tentar afastar os cães, ela acaba caindo no asfalto e tenta segurar os animais. Um motorista e alguns pedestres logo chegam para prestar ajuda.

Felizmente, a mulher, o bebê e o cachorro estão bem.