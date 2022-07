Vigário Geral Monsenhor Alércio de Carvalho participa de homenagem em aldeia indígena de Angra dos Reis

Matéria publicada em 11 de julho de 2022, 17:53 horas

Angra dos Reis- No último domingo (10), o Vigário geral da Diocese, Monsenhor Alércio de Carvalho, participou da cerimônia da entrega de cocar, na Aldeia Sapukai, na região de Bracuí, em Angra dos Reis. A homenagem foi um gesto de agradecimento pela amizade do sacerdote com os índios Guaranis e pelas ações sociais que a Igreja Católica promove em prol da população indígena e dos que mais precisam.

Em virtude do isolamento social imposto pela pandemia, não era possível a venda das peças de artesanato, principal fonte de renda da aldeia indígena, que é composta por 94 famílias, com cerca de 60 crianças. Sendo assim, Valéria Dias, professora de artes visuais, ao tomar conhecimento da situação de dificuldade, procurou a ajuda do Monsenhor Alércio. “Falo da iniciativa de procurar o Monsenhor Alércio por ter visto o seu engajamento junto às suas comunidades, com os mais necessitados, principalmente nas doações de cestas básicas. Esta foi a minha tentativa de ajudá-los, achando que fosse geograficamente próximo, pois não tinha percebido o quão era distante e que a localização da aldeia não fazia parte da sua Diocese”, explicou em carta enviada ao Monsenhor.

Em suas palavras, Monsenhor Alércio destacou a alegria de ter passado o dia na aldeia, vivenciando um momento de profunda fraternidade. “Para mim, foi uma grande alegria, mas, ao mesmo tempo, me senti muito feliz e honrado, porque não é um ato de homenagem à minha pessoa, mas um ato de reconhecimento também do trabalho social que toda a Igreja faz, sobretudo, pela conscientização que o Papa Francisco tem feito em relação à população indígena.

Por outro lado, há uma preocupação para que haja políticas sociais voltadas para as causas dos últimos, e, entre os últimos, incluem-se também os indígenas, pois eles não têm muito a quem recorrer. “Eu os conheci durante um momento de muita dificuldade para a aldeia e ontem foi um momento de grande felicidade. Participei dos rituais, depois a entrega do cocar, almocei com eles, fizemos uma roda de conversa, onde eles expuseram suas preocupações do dia-a-dia e tudo mais”, explicou.

O Vigário geral ainda ressaltou a importância de momentos de partilha, como o vivenciado ontem. “Vamos sempre em nome do Senhor, e assim a gente procura, de certa forma, ver o reino de Deus presente em todas as culturas e povos”, finalizou.

Ao término do dia, Monsenhor Alércio foi presenteado com uma Bíblia escrita em Guarani, um dos poucos exemplares que existem.