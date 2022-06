Vivências e Memória: projeto valoriza pessoas, culturas e histórias de Mangaratiba

Matéria publicada em 9 de junho de 2022, 10:42 horas

Ministério do Turismo e Instituto Cultural Vale apresentam iniciativa que registra experiências de vida em município da Costa Verde, no Rio de Janeiro

Mangaritiba – Memórias, narrativas, saberes, identidades culturais. Essas são fibras que compõem o tecido do projeto Vivências e Memória Mangaratiba, uma realização do Instituto Cultural Cidade Viva (ICCV) com o patrocínio do Ministério do Turismo e do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, no coração do município de Mangaratiba (RJ).

O projeto, essencialmente colaborativo e comunitário, é uma oportunidade para que moradores de Mangaratiba contem suas trajetórias nos seus próprios termos. A iniciativa mistura pesquisa, história oral, registro e salvaguarda de patrimônio imaterial. Todos esses elementos vão se concretizar em exposição em praça pública, criação de conteúdo digital, ações educativas e material impresso.

A partir do mês de agosto de 2022, a mostra ocupará as ruas da cidade com painéis fotográficos nos quais a história de Mangaratiba será apresentada de maneira transversal, permeando diferentes campos da vida cotidiana dos personagens retratados. O morador é o protagonista também do site vivenciasememoria.com.br, compartilhando o passado e o presente de sua relação com a comunidade e o espaço público. O objetivo é criar um acervo digitalizado das informações, imagens e documentos coletados durante o projeto. Na primeira etapa, a página é o principal canal para quem quiser contar, via formulário, sobre suas memórias afetivas.

O projeto propõe ainda ações educativas beneficiando em torno de mil alunos e professores da região, produção de videodocumentário e a impressão de sete mil minicartões ilustrados com os moradores e suas memórias, a serem distribuídos em espaços culturais e estabelecimentos da região.

“Nesse mergulho que faremos em Mangaratiba, por meio das entrevistas com a população, esperamos também estimular encontros que fomentem a cultura local e ajudem a manter tradições, sejam antigas ou recentes”, diz Fernando Portella, diretor-executivo do ICCV.

O projeto Vivências e Memória Mangaratiba é uma realização do Instituto Cultural Cidade Viva (ICCV) com o patrocínio do Ministério do Turismo e Instituto Cultural Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Saiba mais: @vivenciasememoria

Sobre o Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale parte do princípio de que viver a cultura possibilita às pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem novas perspectivas de futuro. Tem um importante papel na transformação social e busca democratizar o acesso, fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e a difusão de diversas expressões artísticas do nosso país, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da economia criativa. São mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em 24 estados e no Distrito Federal. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale.org.