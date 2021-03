Smac capacita candidatos a Família Acolhedora

Matéria publicada em 9 de março de 2021, 19:57 horas

Interessados em participar do programa precisam fazer parte do processo de formação

Volta Redonda – A prefeitura encerrou essa semana a primeira etapa da capacitação de pessoas interessadas em participar do programa Família Acolhedora, que tem como objetivo oferecer um lar para as crianças em risco social. Este ano, três famílias, com cinco pessoas no total, participaram do treinamento.

Para o acolhimento dessas crianças e adolescentes retirados de casa por violência ou violação de direitos, as famílias precisam participar desse processo de formação ofertado pela equipe técnica do Serviço. A capacitação inclui cinco oficinas, ministradas em cinco dias, com duração de três horas diárias.

Durante o treinamento foram abordados temas como os conceitos, as diretrizes e as leis que dão garantias à Família Acolhedora; o que é proteção e vulnerabilidade; o perfil destas crianças e adolescentes; o perfil das famílias de origem; e a função do acolher. Pessoas que já fizeram parte do serviço são convidadas a dar palestras durante as oficinas.

Para se tornar uma Família Acolhedora é preciso se inscrever por meio do site oficial da Prefeitura de Volta Redonda, no endereço eletrônico: https://new.voltaredonda.rj.gov.br/ . O candidato precisa residir em Volta Redonda; ter mais de 25 anos; ter disponibilidade para participar do processo de formação e das atividades do serviço; não ter interesse em adoção e possuir renda familiar compatível. As famílias aptas para o acolhimento recebem um subsídio financeiro mensal para auxiliar no custeio das despesas das crianças e adolescentes.

A partir daí, a equipe do Serviço de Acolhimento Familiar formada por duas psicólogas e uma assistente social, inicia o período de triagem com orientações através do telefone. Em seguida é feita uma visita domiciliar para avaliação do espaço de convivência.

O serviço de Acolhimento Familiar garante a proteção integral dessas crianças e adolescentes até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na impossibilidade deste, até que seja realizado o encaminhamento para adoção.

Luciana Barbosa de Assis, de 49 anos, passou por todas estas etapas e, agora, faz a capacitação para estar apta a acolher uma criança ou adolescente. “Conheci o programa pelo site da prefeitura. Entrei para resolver uma questão relacionada ao IPTU e, agora, me emociono a cada depoimento nesta capacitação. Estou segura de que tomei a decisão certa. Vi no serviço de acolhimento uma oportunidade de ajudar, de fazer um trabalho social”, disse Luciana, que trabalha em casa, dando aulas virtuais de português e espanhol e tem um filho de 16 anos, que apóia a decisão da mãe.

A coordenadora do Serviço de Acolhimento Familiar em Volta Redonda, Ana Cláudia de Lima Domingues, explica que a Família Acolhedora tem a guarda provisória da criança ou adolescente, por no máximo um ano, até que ela retorne à família de origem, ou seja, preparada para adoção.

Neste período, o serviço de acolhimento garante convívio familiar e assistência pertinente ao seu desenvolvimento, como frequentar a escola e os cuidados com a saúde. Além disso, estas famílias recebem orientação contínua de profissionais de psicologia e serviço social.

“Enquanto a criança ou o adolescente está com a Família Acolhedora, o serviço garante suporte à família de origem com acompanhamento de equipe multidisciplinar, recebendo o apoio e a assistência necessária, objetivando melhorar a situação social e de saúde”, contou Ana Cláudia.