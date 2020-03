Volta Redonda contabiliza 101 casos suspeitos do novo coronavírus

Matéria publicada em 21 de março de 2020, 13:00 horas

Volta Redonda – Na manhã desde sábado (21), o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, divulgou um balanço sobre o novo coronavírus na cidade.

Em áudio enviado através das redes sociais, Samuca informou que o município tem hoje 101 casos suspeitos e nenhum confirmado com covid19. O prefeito destacou ainda que todas as medidas tomadas pelo governo municipal até o momento foram suficientes para evitar a transmissão.

– A questão é séria, é mundial. A próxima semana é crucial na curva de transmissão no Brasil, números mostram que a nossa curva está bem parecida com o momento da Itália. Juntos nós temos que preservar nossa população – alertou o prefeito.

No áudio Samuca reforçou os cuidados que a população deve tomar.

– Evitar aglomeração, o convívio social e, principalmente, quem tem mais de 60 anos evitar o contato com outras pessoas. Suspendemos as aulas, fizemos o fechamento de várias unidades públicas, pedimos para efetuar a limpeza dos ônibus coletivos – ressaltou.

O prefeito informou na ainda que na sexta-feira suspendeu a entrada de ônibus interestaduais, da região metropolitana e transportes irregulares.

– Nesta manhã acompanhei a abordagem, feita por nossa equipe, em todos os carros de fora. Fazendo testes de temperatura corporal e entrevistas, para encaminhar ou não a pessoa para uma unidade de saúde – disse.

Por fim, Samuca aproveitou o espaço para falar sobre fake News e agradecer a colaboração dos comerciantes.

– Cuidado com fake news, procurem informações oficiais. Não há morte no São João Batista, ou qualquer unidade de Volta Redonda. A primeira pessoa que vai informar a população sou eu. Quero aproveitar e agradecer aos comerciantes e empresários, que atenderam nosso pedido e fecharam seus estabelecimentos. O momento é difícil, todos nós estamos preocupados com a economia, mas estamos mais preocupados com a vida das pessoas – finalizou.