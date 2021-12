Volta Redonda e Barra do Piraí atingem bandeira verde no mapa de risco da Covid-19

Matéria publicada em 12 de dezembro de 2021, 18:32 horas

Classificação indica risco muito baixo em ambos os municípios; Neto comemora em rede social

Sul Fluminense – O mapa de risco publicado semanalmente pela secretaria estadual de Saúde do Rio de Janeiro mostra que Volta Redonda e Barra do Piraí atingiram a bandeira verde no risco para a Covid-19, o que indica que as duas cidades apresentam risco muito baixo de contaminação.

Em Volta Redonda, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que neste domingo, dia 12, não houve confirmação de óbito em decorrência da Covid-19. O último óbito por Covid-19 comunicado à Prefeitura de Volta Redonda ocorreu em 05/12/2021.

A taxa de ocupação na rede pública (SUS) em leitos clínicos é de 24% e de 27% nos leitos de UTI. Na rede privada, a taxa de ocupação referente aos leitos clínicos é de 6% e 8% em leitos de UTI.

Neto comemora

Em postagem na rede social Facebook, o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, comemorou o resultado: “Hoje é um dia histórico em nossa luta contra a Covid-19. Atingimos o nível de risco muito baixo, estamos na bandeira verde. Ao mesmo tempo que devemos parabenizar toda nossa equipe e todos aqueles que estão se cuidando, usando máscara tomando vacina e evitando aglomeração, devemos também reforçar o alerta.

O vírus ainda está por aí.

Esse mapa de risco tende agora a apresentar muitas variações, por diversos fatores. Estamos retomando as cirurgias eletivas e reduzimos o número de leitos para tratar Covid-19, por exemplo.

Mesmo assim, atingir a bandeira verde não deixa de se uma importante marca. Se cada um fizer a sua parte, a chance de vencermos a pandemia aumenta muito”, disse Neto.