Volta Redonda fecha quatro unidades das Lojas Americanas

Matéria publicada em 31 de março de 2020, 14:46 horas

Empresa tentou abrir apoiada em liminar obtida no Rio, mas decisão local de sopbrepôs, porque as duas são de primeira instãncia

Volta Redonda – As quatro filiais das Lojas Americanas que abriram as portas em Volta Redonda, apoiadas em uma liminar obtida no Rio, foram novamente fechadas nesta terça-feira (31). Segundo informações obtidas pela reportagem do DIÁRIO DO VALE, a decisão de fechar os estabelecimentos se deve ao fato de a liminar obtida no Rio ser de primeira instância e Volta Redonda ter uma decisão judicial – também de primeira instância – que afirma o contrário.

A Prefeitura de Volta Redonda deve emitir nota sobre o assunto em breve.