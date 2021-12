Volta Redonda inicia novas estratégias de vacinação contra a Covid-19

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2021, 15:22 horas

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou nesta quarta-feira, dia 1º, novas estratégias de vacinação contra a Covid-19 para atingir, principalmente, os faltosos das segundas e doses de reforço.

As medidas adotadas inicialmente são para facilitar o acesso dos imunizantes à população por meio de um carro-volante da Defesa Civil, percorrendo bairros extensos territorialmente e localidades mais distantes das unidades de saúde.

O primeiro bairro atendido pelo “carro da vacina” foi o Santa Cruz. O carro-volante com profissionais de saúde aplicou 1ª, 2ª e 3ª doses, das 09h às 13h. O atendimento também ofereceu doses da vacina contra a gripe (Influenza) aos moradores, a partir de seis meses de idade, que ainda não foram vacinados este ano.

De acordo com o levantamento da secretaria de Saúde foram realizadas 49 doses da vacina contra a Covid-19, no bairro Santa Cruz. A maioria das doses foi de reforço com 41 aplicações, 06 de segunda e 02 de primeira dose. Os moradores acamados ou com alguma dificuldade de locomoção também foram imunizados, essas pessoas receberam as doses dentro de suas residências.

Postos de vacinação em shoppings

A nova estratégia da prefeitura conta ainda com postos de vacinação no comércio. Foram montados dois espaços para aplicação das doses nos shoppings de Volta Redonda – Sider, na Vila Santa Cecília e Park Sul, no bairro São Geraldo– ofertando vacinação contra a Covid-19 e Influenza das 10h às 20h.

Unidades de saúde

A vacinação contra a Covid-19 e Influenza continua em todas as 46 Unidades de Saúde do município das 08h às 16h. Onze unidades funcionam com horário estendido para atender a população, até as 21h: São João, São Geraldo, 249, Vila Mury e Volta Grande. Até as 18h: Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Santo Agostinho, Açude I e Santa Cruz.

Nesta quinta-feira, carro-volante estará no bairro Vila Americana

O carro-volante da vacinação estará nesta quinta-feira, dia 02, no bairro Vila Americana, das 09h às 13h. O veículo, adaptado com um som, vai percorrer nesta tarde as ruas e avenidas convocando os moradores para a ação da secretaria de Saúde que acontecerá no dia seguinte.