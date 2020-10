Volta Redonda planeja nova ação para coibir ‘isoporzinho’ na Praça da Colina

Matéria publicada em 27 de outubro de 2020, 18:58 horas

Eventos clandestinos chamados de ‘isoporzinho’ são recorrentes no local, que passou por intervenção no último fim de semana

Volta Redonda– A Prefeitura de Volta Redonda planeja novas ações para coibir os eventos clandestinos chamados de ‘isoporzinho’, que acontecem na Praça da Colina. No último fim de semana houve uma força-tarefa no local e nas ruas do entorno, que impediram a atuação dos frequentadores do grupo. De acordo com a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), após atuação foi identificada uma melhora em relação às reclamações referentes a som alto foram registradas 81 notificações, sendo 65 relacionadas especificamente a esse tipo de problema.

Ontem, representantes de diversas secretarias e autarquias da Prefeitura, da Polícia Militar e do Conselho Tutelar, se reuniram com comerciantes e moradores do bairro Colina para avaliar as ações da força-tarefa multissetorial criada para coibir esse tipo de evento. A Prefeitura planeja dar continuidade a ação.

Outras questões também foram levantadas no encontro, como aglomerações – proibidas durante esse período de pandemia de Covid-19, uso de drogas, consumo de bebidas alcoólicas por menores, entre outros transtornos causados por esses eventos aos moradores e comerciantes durante as madrugadas.

Com as informações obtidas nesta reunião, as autoridades irão planejar a próxima atuação no fim de semana que se aproxima. Uma nova reunião, que deverá incluir a presença de representantes do Ministério Público (MP) e dos Comissários da Infância e da Juventude, está prevista para agregar esforços na atuação para coibir esses eventos.

Força-tarefa

A intervenção acontece em parceria entre as equipes de segurança do município como Sesp e Guarda Municipal, com o apoio da Polícia Militar, além dos fiscais do Departamento de Atividades Econômicas e Sociais da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF).

A força-tarefa permanece no local das 22h às 06h para evitar que aconteça a aglomeração no bairro. A população pode ajudar e denunciar esses tipos de irregularidades neste período de pandemia, através da Central de Atendimento Único (CAU), no telefone 156, e pelo aplicativo FiscalizaVR.

Fiscalização é contínua na pandemia

Desde o início da pandemia, a força-tarefa trabalhou para garantir o cumprimento dos decretos de enfrentamento ao novo coronavírus. E, agora, está trabalhando para coibir aglomerações na cidade, fazendo rondas por bares e restaurantes e atuando com protocolo especialmente implantado para combater os ‘isoporzinhos’.

A equipe da SMF criou ainda um protocolo para impedir esse tipo de evento clandestino, fiscalizando bares, restaurantes e depósitos de bebidas que estão incentivando as aglomerações, seja com a venda de bebidas alcoólicas ou com o fornecimento de mesa e cadeiras para esses eventos.

Também são verificadas as infrações ao Código de Trânsito, como veículos estacionados em local proibido ou com som alto. Os responsáveis podem ser multados, ter mercadorias e equipamentos apreendidos e os estabelecimentos podem ser interditados e ter os alvarás cassados.