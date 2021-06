Matéria publicada em 27 de junho de 2021, 16:23 horas

Volta Redonda – Os motociclistas da Guarda Municipal de Volta Redonda passaram por capacitação na última quinta e sexta-feira, dias 24 e 25. O curso envolveu 15 agentes do município, mas também recebeu três guardas municipais da cidade vizinha de Barra do Piraí. Entre os temas abordados estavam legislação de trânsito, características da motocicleta, comandos da motocicleta, inspeção preventiva, equipamentos de segurança, postura, diversas situações de frenagem, curvas e estratégias no trânsito.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, João Batista dos Reis, a capacitação teve como objetivo tornar as rondas de moto mais eficazes e seguras para o condutor e para a população. “Com o retorno das aulas presenciais, pós pandemia, vamos intensificar as rondas de moto feitas com dupla de agentes, principalmente nas portas das escolas”, explicou Batista.

O curso respeitou as normas sanitárias de prevenção à Covid-19 com distanciamento social e disposição de álcool 70% para alunos e instrutores. A parte prática foi realizada na sala de treinamento na sede da Guarda Municipal e a parte prática na Ilha São João.