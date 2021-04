Volta Redonda recebe novas doses de vacina neste domingo

A cidade recebeu da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (18) um novo lote de vacinas contra a Covid-19. Foram 7.910, sendo 3.740 da CoronaVac e 4.170 da AstraZeneca.

Com os novos lotes das vacinas, de acordo com o prefeito Antônio Francisco Neto, a cidade poderá imunizar os grupos, que têm a segunda dose em aberto e, ainda, avançar na vacinação da primeira dose a ser aplicada, principalmente em idosos. “Todos os detalhes estão sendo ajustados agora e em breve vamos anunciar nas redes sociais da prefeitura como será feito. Infelizmente há escassez de material para produzir as vacinas e somos totalmente dependentes do que vem do Ministério da Saúde”, afirmou.