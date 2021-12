Volta Redonda registra 634 novos postos de trabalho em novembro

Matéria publicada em 25 de dezembro de 2021, 18:18 horas

Dados do Caged apontam que cidade conta agora com 71.461 empregos formais; no ano, foram mais de 3.500 empregos gerados

Volta Redonda – Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego apontam que Volta Redonda teve 2.541 admissões e 1.907 desligamentos em novembro, o que implica a geração de mais 634 postos de trabalho, elevando o número de empregos com carteira assinada na cidade para 71.461.

No acumulado de janeiro a novembro, o saldo positivo de empregos em Volta Redonda chega a 3.527, como resultado de 25.941 admissões e 22.414 desligamentos, que incluem demissões e saídas por aposentadoria.

O setor de Indústria admitiu 1.541 pessoas a mais do que desligou; Serviços tem 950 postos de trabalho a mais do que no início do ano; o Comércio tem saldo positivo de 753 empregos; a Construção tem 249; finalmente, a Agropecuária tem saldo negativo de 6 postos de trabalho. Todos esses números se referem ao acumulado do ano.

Estado do Rio

O Estado do Rio registra 35.654 novos postos de trabalho foram criados em novembro deste ano, colocando o estado em segundo lugar no ranking nacional de empregos formais. O saldo positivo, mantido pelo 10° mês consecutivo, é aproximadamente 10% maior se comparado a igual período do ano anterior. No acumulado de janeiro a novembro, o Estado do Rio totalizou 180.239 empregos criados. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira (23/12) pelo Ministério do Trabalho e Previdência e analisados pelo Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda.

– Esses números refletem os bons resultados da economia fluminense. Não só acabamos com o déficit de empregos, provocado pela pandemia, como continuamos gerando novos postos de trabalho, o que comprova a retomada da atividade econômica no estado e a recuperação do mercado formal. E vamos continuar trabalhando para que o saldo de empregos continue em alta no Rio de Janeiro e o nossa população possa viver com mais dignidade – declarou o governador Cláudio Castro.

Na análise do mês, o maior gerador de empregos formais no Estado do Rio foi o comércio varejista, com 16.511 postos de trabalho criados, seguido pelo setor de serviços, com 15.383. Na terceira colocação está a indústria, que gerou 2.381 empregos, e logo depois a construção, com 1.962 postos criados.

– O resultado do Novo Caged deixa claro que o trabalho realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, para a retomada da empregabilidade, está dando certo. Ele reflete a intenção séria e a dedicação do governador Cláudio Castro na busca incessante por novas oportunidades para o povo fluminense – enfatizou o secretário Patrique Welber.

O maior saldo de vagas foi preenchido por jovens entre 18 e 24 anos. Por grau de instrução, 79,5% dos postos foram ocupados por pessoas que possuem o Ensino Médio completo. A divisão por gênero continua equilibrada, com 50,2% dos homens e 49,8% das mulheres preenchendo as vagas.