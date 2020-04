Volta Redonda se prepara para enfrentar a demanda por leitos da Covid-19

Matéria publicada em 8 de abril de 2020, 17:35 horas

Evolução do número de casos confirmados aponta que hospital de campanha, Centro Municipal de Saúde e Hospital do Idoso serão suficientes para atender internações

Volta Redonda – A evolução do número de casos confirmados da Covid-19 em Volta Redonda, levantados a partir das reportagens publicadas pelo DIÁRIO DO VALE, indica que, mantida a atual curva de crescimento da contaminação, em duas semanas, o período considerado crítico pelas autoridades sanitárias, o número de pessoas com a doença na cidade chegaria perto de 280. Isso porque, em primeiro lugar, a curva de contaminação vem se achatando. Além disso, as providências tomadas pela prefeitura, como a implantação do hospital de campanha e de leitos para alta complexidade no Hospital do Idoso e no Centro Municipal de Saúde (antigo Santa Margarida) tornam o cenário mais tranquilo. O levantamento se focalizou em Volta Redonda porque, desde o início, a cidade adotou o protocolo de testar todos os casos suspeitos, com retirada de amostra de sangue.

Os primeiros dois casos foram confirmados em 21 de março e, no dia 28 – uma semana depois – cresceram 14 vezes (1.300%), chegando a 28. Porém, no dia 4 de abril, uma semana depois do dia 28, chegaram a 52, num crescimento de 85,7%.

Embora a impressão seja de grande alta nos números absolutos, fica claro que a velocidade da contaminação caiu significativamente.

Se for feito um raciocínio pegando o número divulgado em 7 de abril, de 69 casos, e compararmos com os 38 de 31 de março, temos uma evolução de 81,6%. Isso indica nova redução na velocidade.

Supondo ainda que não haja mais queda na velocidade de aumento do número de casos, pode-se projetar , em duas semanas, um total de 228 casos confirmados, a uma taxa de 81,6% a mais por semana.

Número de leitos

Volta Redonda tem, segundo informações obtidas pelo DIÁRIO DO VALE, cerca de 700 leitos em suas redes pública e privada. Isso seria mais de três vezes o número de casos projetados para daqui a duas semanas.

No entanto, há outros fatores a levar em consideração: primeiro, o índice de casos que demandam hospitalização, numa visão pessimista,seria de 20% do total. Arredondando o número de casos previstos para daqui a duas semanas para 230, e calculando 20% que precisem de internação, teríamos 46.

Essa demanda seria suprida com folga pela estrutura que a prefeitura montou exclusivamente para atender aos doentes com Covid-19, que tem 114 leitos no hospital de campanha montado no Estádio Municipal Raulino de Oliveira (para casos de média complexidade) e mais 62 no Centro Municipal de Saúde (antigo Santa Margarida) e Hospital do Idoso, para casos de alta complexidade, totalizando 176.

Nesse cenário, daqui a duas semanas a cidade estaria em condições de tratar seus doentes sem precisar recorrer a estabelecimentos estaduais, como o Hospital Regional. Este, por sinal, tem 180 leitos para oferecer à região, sendo 70 de média complexidade e 110 de UTI (alota complexidade).

Além disso, como a duração da doença, que é uma infecção por vírus, é de, em média, duas semanas, nesse período, todos os 46 casos que se projeta necessitarem de hospitalização terão tido alta, reabrindo esses leitos.