Volta Redonda tem ações pelo World Creativity Day

Volta Redonda- Estimular a criatividade. Este é o objetivo do World Creativity Day (Dia Mundial da Criatividade), que acontece em diversas localidades do mundo e em pelo menos 150 cidades do Brasil, sendo Volta Redonda uma delas. Embora a data do evento seja 22 de abril, mais de 30 voluntários já organizam as atividades para atrair as atenções do público. A meta do grupo é reunir mil participantes nos nove locais onde as atividades criativas ocorrerão, simultaneamente.

– É um dia em que as pessoas vão parar e pensar em coisas criativas a serem feitas – explicou a coordenadora do projeto em Volta Redonda, Marinez Rodrigues, lembrando que a falta de criatividade tem se tornou uma preocupação mundial. “As empresas o tempo todo pedem aos seus funcionários que sejam criativos, isto porque, na verdade, perdemos esse dom que nasce conosco, devido a uma série de fatores, entre eles, a tecnologia avançada”, completou a educadora.

Durante o “World Creativity Day VR”, o público poderá participar de atividades relacionadas a temas variados com foco na saúde, gastronomia, sustentabilidade e empreendedorismo. O evento ganhará o reforço ainda da blogueira de sustentabilidade Maria Virou Eco (Maria Constantino), da Senadora Renata Guerra, idealizadora do Instituto Todos com Felipe, e da Revista Vida Simples.

Dia da Criatividade

Em 2017, a ONU (Organização das Nações Unidas), reconheceu o dia 21 de abril como data oficial para celebrar a criatividade em todo o mundo. Em 2018, o paulistano Lucas Foster ativou, através da ProjectHub e LabCriativo, 13 cidades brasileiras para celebrarem a criatividade através de diversas atividades acontecendo ao mesmo tempo, em todo o território nacional. A iniciativa se tornou uma das principais referências em economia criativa do país.

Fábio teve a ideia de comemorar a criatividade, com um evento gratuito que apresentasse a importância da inovação. “Nossa intenção desde que idealizamos o evento é democratizar e desmistificar a criatividade, encorajando as pessoas a utilizarem seu potencial criativo, buscando novas maneiras de lidar com antigas e novas questões, gerando recursos e soluções”, afirma Lucas.

Este ano, a estimativa do evento reunir mais de 120 mil pessoas em três mil atividades criativas como palestras, talks e oficinas, tendo a criatividade com enfoques variados como arte, inovação, economia, tecnologia, educação, negócios, entre outros. Serão 250 cidades no Brasil que possuem líderes locais selecionados pela plataforma ProjectHub.

“Desta forma conseguimos ter acesso a iniciativas e pessoas incríveis que geram inovação em todos os cantos desses países, e assim podemos compartilhar essas histórias e experiências no Dia Mundial da Criatividade, para que os brasileiros e portugueses possam conhecer, aprender e se inspirar”, explica Lucas.

Criatividade em Volta Redonda

Em Volta Redonda o “World Creativity Day VR” será organizado pelo Projeto Educasol, coordenado pela professora Marinez Rodrigues. Na primeira participação em 2019, e dução local ganhou a premiação como melhor cidade do Brasil de médio porte (até 500 mil Habitantes) na categoria de melhor atividade, engajamento e liderança.

Para 2020 o evento foi dividido em nove espaços: Shopping Park Sul, com a realização de palestras e cinema; APAE, com o tema “Vivências e experiências Down e atividades do Grupo Bike; Biblioteca Municipal Raul de Leoni, com ações sobre Gestão participativa de territórios, além de oficinas de Design Thinking, Política 4.0, papel semente, robótica, entre outros.

O Dia da Criatividade acontece ainda no Clube Funcionários, com oficinas de compostagem, orgânicos; Centro Cultural Fundação CSN; Instituto Tocos com debate sobre o livro Borboleta Azul, oficina de tintas naturais e música; no Premium Café haverá oficina de cerveja, aprendizagem criativa e laboratório de colagem. Já no Centro de Informação Turística o tema será Mundo Verde e na FOA – Aterrado.