Volta Redonda terá Batalhão de Ações com Cães

Matéria publicada em 14 de setembro de 2022, 11:42 horas

Iniciativa é parceria da prefeitura com a Polícia Militar. Estrutura ficará em ponto estratégico de ligação com a Via Dutra

Volta Redonda – Em reunião realizada nesta semana no Palácio 17 de Julho, no Aterrado, com representantes do governo municipal e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), foi definido que a sede do Batalhão de Ações com Cães (BAC) em Volta Redonda será instalada no bairro Roma. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda (PMVR) e a PMERJ, que vai permitir a criação do batalhão na cidade.

“Além de ser um serviço especializado, o BAC contará com um reforço de 70 policiais militares na região. O espaço terá estrutura adequada e ficará localizado no Roma, um local estratégico de ligação com a Via Dutra, sem contar que é mais um aparelho da segurança instalado em Volta Redonda. O número de PMs naquela região do Roma vai melhorar a segurança do local”, salientou o secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

O novo Batalhão de Ações com Cães é semelhante ao que vem sendo construído em Macaé, no Norte do estado, o primeiro município do interior a receber o BAC. O serviço especializado vai facilitar o atendimento aos municípios vizinhos no combate ao crime.

“A orientação do governo municipal é para que seja agilizada a instalação do BAC em Volta Redonda e vamos trabalhar para isso”, disse o secretário Luiz Henrique.

Também participaram da reunião o comandante do BAC, tenente-coronel Sandro Aguiar dos Santos; o comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), coronel Ronaldo Martins; e o presidente do Instituto de Pesquisas e Planejamento Urbano (IPPU), Abimailton Pratti da Silva.