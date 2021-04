Volta Redonda vacina idosos de 63 anos contra Covid-19 nesta sexta

Matéria publicada em 29 de abril de 2021, 18:01 horas

Segunda dose da AstraZeneca está disponível nas UBS para quem se vacinou até o dia cinco de fevereiro

Volta Redonda ‚Äď Os moradores de Volta Redonda com 63 anos completos, do sexo masculino, podem se vacinar contra Covid-19 nesta sexta-feira, dia 30. A aplica√ß√£o da primeira dose da vacina AstraZeneca (Oxford) ocorrer√° de 8h √†s 16h, nas Unidades de Sa√ļde (UBS e UBSF), exceto dos bairros: 249, Siderl√Ęndia, S√£o Jo√£o, Volta Grande e Vila Mury. As mulheres de 63 anos ou mais que ainda n√£o se vacinaram tamb√©m podem procurar uma Unidade de Sa√ļde para vacina√ß√£o.

Os idosos dessa faixa etária devem apresentar no ato da vacinação um documento de identidade, ou cartão do SUS, e o comprovante de residência (nominal), obrigatoriamente.

Os moradores da cidade acima de 18 anos com S√≠ndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista ou defici√™ncia intelectual continuam sendo vacinados contra a Covid-19 em Volta Redonda. √Č necess√°rio apresentar um documento oficial com foto, cart√£o do SUS ou CPF e comprovante de resid√™ncia, al√©m de documento comprovando sua situa√ß√£o cl√≠nica.

Segunda dose AstraZeneca

Nesta sexta-feira (30), as segundas doses da vacina AstraZeneca (Oxford) est√£o dispon√≠veis para os vacinados com a primeira dose at√© 05/02/2021, nas Unidades B√°sicas de Sa√ļde (UBS), das 8h √†s 16h, exceto nos polos de atendimento √† Covid dos bairros: 249, S√£o Jo√£o, Siderl√Ęndia, Volta Grande e Vila Mury.

Para as segundas doses as pessoas devem apresentar o cartão de vacinação Covid-19 e um documento de identidade ou o cartão do SUS.

Vacina CoronaVac

O Minist√©rio da Sa√ļde iniciou a distribui√ß√£o nesta quinta-feira (29) de novas doses da CoronaVac, do laborat√≥rio chin√™s Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, para os estados brasileiros. O munic√≠pio de Volta Redonda j√° est√° em contato com o governo do estado para que possa receber uma remessa de doses e, assim, retomar a aplica√ß√£o de segundas doses que est√£o em atraso.

Assim que a remessa chegar √† cidade o an√ļncio ser√° feito com as orienta√ß√Ķes da vacina√ß√£o nos canais oficiais de comunica√ß√£o da prefeitura, site (https://new.voltaredonda.rj.gov.br), redes sociais: Facebook (@PrefeituraVR) e Instagram (prefeitura.vr).