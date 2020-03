Voltarredondense que trabalha em outras cidades terá que comprovar vínculo

Matéria publicada em 30 de março de 2020, 13:20 horas

Medida só atingia ônibus, táxis e carros de aplicativos e agora vale para carros particulares

Volta Redonda – A partir desta terça-feira, Volta Redonda vai contar com um “cinturão” de proteção para evitar que haja contaminação com o novo coronavírus vindo de outras cidades. Além de ônibus, táxis e carros de aplicativos, veículos particulares vindos do Grande Rio e de outros estados, carros particulares também estão inclusos na restrição.

Quem mora em Volta Redonda e tem carros com placas de fora, além de precisar se deslocar para outras cidades por motivos profissionais, poderá garantir sua circulação apresentando comprovação de vínculo profissional.