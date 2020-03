VR cria plano de contingência para prevenção ao contágio do coronavírus

Matéria publicada em 13 de março de 2020, 14:44 horas

Volta Redonda- Um plano de contingência contra o contágio do novo coronavírus (Covid-19) está em andamento no município. O primeiro ato do plano de contingência determina a suspensão e não liberação de qualquer tipo de evento que tenha aglomeração de pessoas durante os próximos 15 dias, podendo ser prorrogado ou não pelo mesmo período. As próximas ações começam a ser efetivadas a partir de segunda-feira (16).

Na manhã desta sexta-feira (13), setores estratégicos do governo municipal se reuniram traçando metas para as próximas duas semanas. A declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou pandemia ao Covid-19 e considera que os próximos 15 dias será o prazo mais crítico da contaminação do vírus.

O prefeito Samuca Silva informou que as medidas primeiramente para a prevenção.

– Estamos discutindo medidas que ajudem primeiro a prevenção. E, havendo necessidade, o controle da doença na cidade. Não há motivo para pânico, o melhor remédio continua sendo medidas preventivas. Por disso, decidimos pela suspensão temporária de atividades que tenham aglomeração de pessoas – explicou o prefeito Samuca Silva.

O prefeito destacou a atuação efetiva da Secretaria de Estado de Saúde.

– O secretário Edmar Santos está atuando efetivamente junto aos municípios. São ações como essa, de pensar na população, que farão a diferença na estratégia de evitar a proliferação do vírus nas cidades e no Estado – disse Samuca.

A prefeitura alertou para que a população fique atenta com fake news nesse momento de alerta.

– Todas as informações oficiais serão divulgadas pela prefeitura. Estamos atentos e traçando a melhor estratégia. Não há nenhum caso do coronavírus confirmado na cidade – destacou Samuca.

Conscientização

A prefeitura de Volta Redonda, em parceria com entidades de classes e o setor privado, vai distribuir material de conscientização, prevenção e orientação sobre o tema. O básico é que todos façam a higienização das mãos, e que empresas, principalmente as de transporte, disponibilizem álcool em gel para as mãos.

Volta Redonda também está monitorando casos de coronavírus em cidades vizinhas. A cidade terá uma unidade referenciada de atendimento a casos suspeitos na região do Dom Bosco e São Luiz.

– Fizemos essa parceria com a prefeitura de Barra do Piraí. Com isso, em caso de alguma suspeita de coronavírus na região da Califórnia, para evitar grande deslocamento até o centro de Barra do Piraí, o atendimento será feito em uma unidade referenciada de Volta Redonda – completou o prefeito Samuca.

A Secretaria de Saúde (SMS), por meio da Divisão de Vigilância Epidemiológica, está capacitando profissionais de todas as secretarias e setores do governo para agir no manejo clínico do Covid-19. O objetivo é preparar esses profissionais para seguir o protocolo da OMS na identificação de casos suspeitos e na prevenção para evitar o contágio.