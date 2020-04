VR tem 9 pacientes internados com a Covid-19; 4 casos confirmados e 5 suspeitos

Matéria publicada em 3 de abril de 2020, 19:23 horas

Volta Redonda – Nove pacientes estão internados por causa do novo coronavírus, sendo que quatro casos foram confirmados e os outros cinco são suspeitos e aguardam o resultado de exame. O município tem 52 casos da Covid-19, segundo informações do prefeito Samuca Silva, dadas nesta sexta-feira, em uma live nas redes sociais.

As novas vítimas com o novo coronavírus são quatro homens de 34, 54, 76 e 68 anos e três mulheres de 59, 76 e 46 anos. O município tinha 45 casos confirmados anteontem, ou seja, houve um aumento de sete novos infectados com o vírus.

A faixa etária de infectados em Volta Redonda é de 49 anos, sendo que a maioria dos casos é de média complexidade. Os confirmados seguem em isolamento do