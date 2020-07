Witzel fixa novo prazo até quinta-feira para resolver impasse no Hospital Regional

Matéria publicada em 6 de julho de 2020, 08:51 horas

Volta Redonda – O governador Wilson Witzel deu novo prazo até a próxima quinta-feira, 09, para solucionar os problemas envolvendo o Hospital Regional Zilda Arns. A unidade, que é administrada por uma organização social, está há mais de três meses sem receber recursos do governo estadual e no domingo completou 15 dias sem receber novos pacientes. A informação foi dada pelo governador em um grupo de mensagens por aplicativo que ele mantém com prefeitos da região do Médio Paraíba no fim de semana.

Este é o terceiro prazo dado pelo governo do estado para que o problema seja resolvido. Inicialmente, a questão seria solucionada na quinta-feira passada, mas como os repasses não foram regularizados a data foi adiada para sexta-feira. Ainda sem solução, o hospital passou o fim de semana de portas fechadas e agora há essa nova expectativa para o decorrer da semana. Vale lembrar que os repasses foram interrompidos após o Tribunal de Contas do Estado ter encontrado indícios fortes de irregularidades no contrato entre o governo estadual e a organização social, quando o hospital passou a ser uma unidade de referência para tratamento da Covid-19.

Através das redes sociais, sem citar especificamente o caso do Hospital Regional, Wilson Witzel confirmou que todos os contratos fechados pela Secretaria de Estado de Saúde durante a pandemia estão sendo auditados pela Controladoria Geral do Estado (CGE). Em sua conta no twitter, o governador disse ainda que todos os culpados serão punidos em caso de comprovação de fraudes. Até o momento, pelo menos dois integrantes do alto escalão da saúde estadual já foram presos, assim como empresários e servidores. Da mesma forma, a residência oficial do governador já foi alvo de uma ação de busca a preensão por parte da Polícia Federal.

De acordo com o que Witzel falou nas redes sociais, o trabalho de auditoria ainda está em andamento e, sendo assim, não se sabe o percentual real de contratos com suspeitas de irregularidade. O governador acrescentou que o atual momento pede união para superar a imensa crise financeira decorrente da pandemia. Os repasses só devem ser regularizados após o fim da auditoria.

O caso

No dia 20 de junho, a Organização Social que administra o Hospital Regional decidiu parar de receber novos pacientes. A decisão foi tomada depois de o estado ter atrasado por mais de três meses o envio de repasses para manutenção da unidade. O caso foi revelado com exclusividade pelo DIÁRIO DO VALE e desde então o governo do estado vem apresentando seguidas datas para solucionar o impasse. As informações são que dos 232 leitos disponíveis no Hospital regional, apenas 7% estão ocupados desde então.

Por conta disso, a rede pública de saúde no Sul Fluminense acabou sofrendo um inchaço e pacientes da região estão sendo transferidos para hospitais de campanha no Rio de Janeiro para tratar a Covid-19.