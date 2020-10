Zoológico de Volta Redonda atrai visitantes no feriado

Matéria publicada em 12 de outubro de 2020, 14:38 horas

Recinto de imersão tem sido sucesso entre as pessoas que visitam o espaço

Volta Redonda – O Zoológico de Volta Redonda atraiu muitos visitantes no feriado desta segunda-feira, dia 12 de outubro. Reaberto há uma semana, o espaço está seguindo medidas de prevenção para evitar a contaminação pela Covid-19, como manter o distanciamento e o uso obrigatório de máscaras. O espaço passou por diversas melhorias como brinquedos acessíveis, novo asfaltamento, novos pedalinhos e ainda ganhou um Recinto de Imersão, que tem sido um sucesso entre os visitantes por proporcionar uma experiência diferente.

Foi o que contou Paloma Barboza, que foi com a família passear nesta segunda-feira. “Achei muito interessante, tem esse espaço novo para a gente aproveitar e ter mais contato com os animais. É um espaço bem aberto, então é seguro para trazer a família e manter o distanciamento. Estou feliz em estar de volta e poder aproveitar um dia de sol com a família, mesmo com as restrições da pandemia”, disse.

As visitas precisam ser agendadas e a aceitação da população foi tanta, que as vagas já estão esgotadas para o próximo final de semana. “Os finais de semana estão lotados. Já não temos vagas para o próximo domingo, por exemplo. E durante a semana também temos recebido um número de inscrições bem próximo do limite estipulado. As pessoas estão respeitando bem as regras e aproveitando as melhorias feitas no zoo”, comentou o secretário interino de Meio Ambiente do município, Marcus Vinícius Convençal.

Vale lembrar que só está sendo permitida a entrada de 300 visitantes na parte da manhã e 300 na parte da tarde. As visitas devem ser agendadas com antecedência pelo site https://agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br/register.

O Zoológico funciona de terça a domingo, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Das 12h às 13h o local fica fechado para higienização dos espaços coletivos e banheiros.