Adolescentes participam de testes para vacina contra a Chikungunya

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2022, 09:26 horas

São Paulo – A vacina do Butantan contra a Chikungunya, desenvolvida em parceria com a farmacêutica Valneva, busca voluntários de 12 a 17 anos para testes em sete centros de pesquisa do Brasil. Ao todo, 750 adolescentes serão testados e o recrutamento começará pela cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

Os voluntários, que precisam da autorização dos pais, irão participar dos estudos clínicos de Fase 3 da vacina, cujo objetivo é analisar a segurança e a imunogenicidade neste público específico.

Os centros que vão selecionar os participantes estão localizados nas áreas do país com maior incidência da Chikungunya: Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Fortaleza (CE), São Paulo (SP) e São José do Rio Preto (SP), que dará início à seleção dos voluntários.

As fases anteriores contaram com a participação dos adultos, que realizaram os testes da vacina de tecnologia de vírus atenuado. Para participar dos testes e saber mais, acesse: chikungunya.butantan.gov.br