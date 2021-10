Agentes Comunitários de Saúde de Itatiaia iniciam cadastramento dos moradores

Matéria publicada em 18 de outubro de 2021, 18:41 horas

Itatiaia- Em visitas realizadas aos sábados no período das 08h às 17 horas, agentes comunitários de saúde de Itatiaia, que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) estão cadastrando os moradores que ainda não são cadastrados junto ao “e-SUS” – Sistema de Informação do Ministério da Saúde. A ação, que seguirá durante os próximos sábados é uma exigência do Ministério da Saúde e consiste no preenchimento de uma ficha individual.

De acordo com a direção e coordenação de Atenção Básica, os profissionais estão devidamente identificados com uniforme e crachás. Durante as visitas são colhidas informações sobre cada membro da família. Todo o trabalho é realizado por meio do preenchimento de uma ficha específica com perguntas sobre escolaridade, trabalho, moradia, número de pessoas residentes no local, quadro de saúde, entre outros dados ligados a saúde das mulheres, crianças, gestantes e portadores de doenças crônicas.

O objetivo da ação é seguir atendendo o modelo de financiamento da Atenção Primária do Ministério da Saúde.

– O cadastramento acontecerá aos sábado e é muito importante que os moradores respondam aos nossos agentes. As informações são importantes para o desenvolvimento do trabalho da saúde. Vale lembrar ainda que através delas é possível também traçar um perfil da população e planejar ações importantes para a população – finalizou a diretora de Atenção Básica , Liliane Moura, que também conta com a ajuda da enfermeira, Priscila, na coordenação.