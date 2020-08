Angra elabora plano para retomar atendimentos em Saúde

Matéria publicada em 7 de agosto de 2020, 09:44 horas

Angra dos Reis – A Secretaria de Saúde elaborou o Plano de Retomada dos Atendimentos da Atenção Primária, que inclui serviços ofertados à população nos módulos das Estratégias de Saúde da Família (ESFs), como visita domiciliar dos agentes comunitários de saúde, médicos, enfermeiros e técnicos, aferição de pressão arterial e imunização. A proposta leva em conta os cenários de monitoramento da Covid-19. No cenário verde, os atendimentos são abertos com medidas sanitárias; no amarelo há atendimentos com restrições; no laranja apenas emergências são atendidas e no vermelho os serviços são suspensos.

– No momento, estamos no cenário Amarelo e temos descrito o leque de serviços que conseguimos retomar de forma segura para o paciente e para os profissionais que estão atendendo nas unidades. Tomamos todo o cuidado para que não haja aglomeração, nem o cruzamento de pacientes possivelmente contaminados com grupos de risco – ressalta a diretora.

O plano envolve também garantia de equipamentos de proteção individual (EPI), álcool em gel nas unidades, marcação de distanciamento entre as pessoas, ambiente arejado e ventilado.

– O nosso planejamento é para que as atividades possam voltar de forma segura para todos, mediante orientação do secretário de Saúde, Dr. Rodrigo Mucheli, e isso deve acontecer em breve – acredita Lígia, acrescentando que, em meio a pandemia, a Atenção Primária não parou em nenhum momento.