Matéria publicada em 12 de julho de 2021, 08:59 horas

Barra do Piraí- Depois de iniciar a semana na faixa etária dos 50 anos, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Barra do Piraí deverá fechar a próxima semana vacinando contra a Covid-19 a faixa etária acima dos 39 anos sem comorbidades, onde as doses serão aplicadas no Posto Albert Sabin, no bairro Nossa Senhora de Santana.

O anúncio foi feito na tarde de sábado, dia 10, pelo secretário de Saúde, Wagner Teixeira.

“Estamos avançando, de forma consciente, sobre os mais novos. Essa semana, mais vacinas chegaram ao município, e a procura dentro daquela faixa etária contribuiu para a diminuição das idades. Agora, esperamos que mais barrenses vacinem. Não precisa chegar cedo e nem achar que as doses vão acabar. Muito pelo contrário, quando lançamos o calendário, estamos com o controle populacional”, disse o secretário.

O prefeito Mario Esteves relembra a importância de cada vacina. E refuta qualquer notícia que venha a descredibilizar uma ou outra marca. O chefe do Executivo lembrou que apenas a gestantes, puérperas e lactantes têm direito a não tomar as que são fabricadas com “vírus inativado”.

“Mesmo assim, todas as vacinas, as quatro que estão sendo administradas no Brasil, são importantes e garantem a imunização, após a segunda dose, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Portanto, chegando a sua vez, vacine. Somente assim vamos combater este vírus. Ainda estamos numa pandemia, e a saída é a imunização”, completa Mario.