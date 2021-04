Barra do Piraí recebe mais 2.460 doses de vacinas contra a Covid-19

Matéria publicada em 9 de abril de 2021, 12:29 horas

Barra do Piraí- O secretário de Saúde Wagner Teixeira recebeu na manhã desta sexta-feira, 9, o montante de 2.460 doses para dar continuidade às ações de imunizações dos idosos e trabalhadores da Saúde.

Com isso, houve ampliação para mais idades no Posto Albert Sabin, a partir de segunda, 12, e terça, 13, para acima de 67 anos; e de quarta a sexta, 14 a 16, acima dos 66.

“Com as vindas dessas doses vamos traçar novas estratégias e planos de imunizações para combater a covid-19. Temos duas frentes de trabalho, um sendo o combate ao vírus por meio da vacinação, e o outro traçando estratégias pelos protocolos de distanciamento social e flexibilização”, disse Wagner Teixeira.

A campanha de vacinação está acontecendo no Posto Albert Sabin, no bairro Nossa Senhora de Santana, e nas Unidades Básica de Saúde, de acordo com a divulgação na página oficial da Prefeitura de Barra do Piraí, e nas redes sociais da Prefeitura de Barra do Piraí.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, está em Brasília em busca de mais recursos para o combate à pandemia, em Barra do Piraí. O chefe do Executivo disse que a “luta é intensa e invisível”. Pede a compreensão de todos para que o município diminua todos os seus números.

“Nossos esforços contra a Covid 19 se dá desde o início da pandemia no Brasil. Lutamos ainda com uma doença desconhecida; perdemos pessoas próximas e queridas. Mesmo com os esforços, ainda vivemos no pior momento. E vamos lutar aqui em Brasília por mais orçamentos contra este terrível mal. Não estamos parados; e desejaríamos que todos se movimentassem no mesmo sentido”, frisa Mario Esteves.