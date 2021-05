Barra do Piraí reduz a idade com comorbidades para acima dos 45 anos

Matéria publicada em 17 de maio de 2021, 13:48 horas

Barra do Piraí- Um novo calendário vacinal contra a Covid 19, foi divulgado pela Secretaria de Saúde de Barra do Piraí, por meio do Departamento de Vigilância em Imunização.

De acordo com o novo calendário, já a partir desta segunda, dia 17, quem tiver acima dos 45 anos, com comorbidades preconizadas pelo Ministério da Saúde, já pode ser imunizado com a primeira dose. A vacinação ocorre no Posto Albert Sabin para aqueles que apresentarem laudo médico. A listagem com as comorbidades estará disponível no site da Prefeitura de Barra do Piraí e nas redes sociais oficiais do município.

Segundo o secretário de Saúde, Wagner Teixeira, só está sendo possível baixar a idade vacinal, para as pessoas com comorbidades, de acordo com a chegada de novas doses. Quando perguntado se teria uma estimativa pelos próximos meses, o chefe da pasta foi enfático em dizer que “vai manter a cautela”, marca do município de Barra do Piraí, sobretudo porque o envio de vacinas tem sido feito “a conta gotas”.

“O sonho de todos nós era que tivéssemos a vacinação em massa. Mas, por enquanto, isso não é possível. Chegar, nesta semana vacinando os que possuem 45 anos, com comorbidades, considero como um avanço, mesmo que de maneira lenta. Não podemos atropelar o curso e as vacinas estão chegando em pequenas doses para Barra do Piraí. Ratifico a todos que é um passo de cada vez. E, assim, vamos imunizar a todos”, frisa o secretário.

O prefeito Mario Esteves relembra que a Prefeitura de Barra do Piraí está seguindo o cronograma de vacinação ditado pelo Ministério da Saúde. Ressaltou, ainda, que a “melhor saída para conter o vírus, além da vacina, é a utilização da máscara” e o “respeito ao distanciamento social”.

“A higienização constante das mãos também é outro ponto importante. Vale lembrar que, lá atrás, quando o Governo Federal lançou o Plano Nacional de Imunização, o PNI, demos ênfase aos idosos. E, hoje, completamos um ciclo. Agora, é preciso saber que não estamos descendo as faixas etárias para quem tem vida saudável; isso está no cronograma após a vacinação dos grupos prioritários. E, agora, são os que possuem comorbidades acima dos 45 anos”, finaliza Mario.