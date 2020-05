Barra Mansa inicia segunda etapa de vacinação contra gripe

Matéria publicada em 5 de Maio de 2020, 10:42 horas

Barra Mansa – A segunda fase da campanha de vacinação já está em vigor e segue até o próximo dia 5 de junho. Nesta etapa a meta é vacinar profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais, jovens com medidas socioeducativas de 12 a 21 anos, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo e povos indígenas.

O secretário de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes, disse que todos os postos de saúde do município estão munidos das dosagens e o esquema de vacinação está sendo realizado com agendamentos. “Nós ainda estamos trabalhando para garantir a segurança da população e evitar aglomerações. As equipes de saúde estão realizando o agendamento via telefone. Para realizar o procedimento, basta o usuário ligar para o PSF de seu bairro e marcar o dia e horário. Todos irão receber a vacina, mas não podemos concentrar grandes grupos em um local”, explicou.

A terceira fase da campanha será dividida em duas etapas. A primeira, do dia 11 a 17 de maio, imunizará crianças entre seis meses e menores de seis anos, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas até 45 dias. Já a segunda será de 18 de maio a 05 de junho e vacinará adultos de 55 a 59 anos e professores das escolas públicas e privadas.

Resultados

Na segunda etapa de vacinação, dados da Secretaria Municipal de Saúde, apontam que 32 mil pessoas foram vacinadas, sendo 4.770 profissionais da saúde, 24.611 idosos e 1.235 adultos.