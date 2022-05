Campanha de exames preventivos será realizada no próximo sábado em Resende

Matéria publicada em 5 de maio de 2022, 16:25 horas

Ação será das 9h às 15h, em 25 unidades de saúde; exames serão realizados mediante agendamento via telefones das unidades

Resende- A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza uma edição da campanha de exames preventivos neste sábado, dia 7. Ao todo serão 25 unidades de saúde abertas das 9h às 15h para as mulheres de Resende.

As pacientes interessadas devem agendar os atendimentos via telefones das seguintes unidades onde serão feitos: PSF Liberdade: (24)3360-2890; PSF Fazenda da Barra I: (24) 3360-9765; PSF Fazenda da Barra II: (24) 3381-6108; PSF Fazenda da Barra III: (24)3355-7156; PSF Itapuca: (24) 3360-5259; PSF Cabral: (24) 3360-6680; Clínica da Família: (24) 3381-4201; PSF Paraíso: (24)3354-6571; PSF Cidade Alegria (Caixa d’água): (24)3381-6935; PSF Novo Surubi: (24) 3360-5072; PSF Surubi: (24) 3354-1935; PSF Cabral/Alambari: (24) 3360-6060; PSF Centro: (24) 3355-4511; PSF Jardim Alegria/Beira Rio: (24) 3383-1720; PSF Grande Alegria: (24) 3354-8178; PSF Jardim Primavera: (24)3381-7791; PSF Morro do Cruzeiro: (24)3354-8756; PSF São Caetano: (24) 3360-5854; PSF Vicentina: (24) 3360-5238; PSF Baixada da Olaria: (24) 3360-5157; PSF Visconde de Mauá: (24) 3387-2022; PSF Engenheiro Passos: (24) 3357-1870; PSF Nova Alegria: (24) 3355-5003; PSF Morada da Barra: (24) 3355-7173; PSF Parque Minas Gerais: (24) 3355-7103.

As pacientes agendadas devem levar no dia do exame preventivo o CPF e/ou o cartão do SUS.

-A campanha do mutirão de exames preventivos será realizado desta vez no sábado para conseguir atender as mulheres que trabalham durante toda a semana e não conseguem ir até à unidade de saúde. Com estes mutirões que a gestão municipal realiza é possível ter o diagnóstico precoce do câncer do colo do útero e outras doenças. É fundamental que as mulheres façam seus exames ginecológicos regularmente. Além do exame preventivo, nos mutirões também são feitos o exame físico das mamas e orientações sobre o autoexame – disse o secretário de Saúde, Jayme Neto.

Lembrando que o prazo para o resultado do exame preventivo ficar pronto é de 30 a 45 dias, e deverá ser retirada pela própria paciente na unidade de saúde onde foi feito.